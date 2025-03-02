Окупанти тричі атакували на Куп’янському напрямку, на Харківському – без штурмів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 березня. Розпочалася 1103 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 97 боєзіткнень. Противник завдав двох ракетних та 99 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 146 КАБів. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч двісті обстрілів, зокрема 180 – із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 3067 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів: Охрімівка, Макарове, Гранів, Богуславка, Бугаївка, Борова, Костянтинівка, Торецьк, Новопавлівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Гродівка, Родинське, Багатир, Комар, Шевченко, Тернове, Гуляйполе, Степногірськ, Залізничне, П’ятихатки, Антонівка та Миколаївка.

На Куп’янському напрямку агресор проводив три наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч.

На Харківському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости