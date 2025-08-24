Надзвичайне
Окупанти вдарили двома БпЛА по агропідприємству під Харковом

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Куп’янськом та  Харківському районі області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У Борівському лісництві Ізюмського району горіла хвойна підстилка на площі 0,5 га.

У селищі Приколотне Куп’янського району на території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 70 кв. м.

У селищі Слатине Харківського району горів гараж на площі 30 кв. м, пошкоджено житловий будинок та дві господарчі споруди. Без постраждалих.

У селищі Борова Ізюмського району горів житловий будинок на площі 60 кв. м. Без постраждалих.

У селі Вишневе Ізюмського району горіла солома в тюках на площі 30 кв. м.

У селищі Коротич Харківського району в результаті влучання двох БпЛА у двоповерхову складську будівлю на території агропідприємства горіли конструктивні елементи даху будівлі на площі 30 кв. м. Пошкоджено дві одиниці техніки та частково зруйновано складську будівлю.

