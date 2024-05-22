Окупанти вдарили по Харкову керованим боєприпасом: горить АЗС

22 травня о 13:45 окупанти завдали удару по Харкову керованим боєприпасом, є поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, під ударом був Шевченківський район міста. Боєприпас влучив біля житлової забудови, поряд будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик.

Оновлено о 14:13. Терехов повідомив про чотирьох поранених внаслідок обстрілу.

Агентство Телевидения Новости