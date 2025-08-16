Надзвичайне
Сегодня 11:28
Окупанти вдарили по Харківщині КАБом та БпЛА: поліція показала наслідки

З 15 по 16 серпня окупанти били по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували керовану авіабомбу та БпЛА. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Постраждалих немає.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Селище Борова ворог обстріляв БпЛА. Влучання сталося на відкритій місцевості поблизу фермерського господарства. Також іншим обстрілом пошкоджено вікна в будинку.

Через удар керованою авіабомбою по селу Прудянка пошкоджено будинок.

15 серпня поліцейські здійснили 18 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за п’ятьма кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації. 

Агентство Телевидения Новости

