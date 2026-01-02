Окупанти вдарили по житловому будинку у Харкові, руйнування значні, – Терехов
Сьогодні, 2 січня, російські війська завдали удару по центральній частині Харкова. Під удар потрапив житловий будинок, є постраждалі.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Ворог здійснив удар по середмістю Харкова. Наслідки уточнюються», – написав Терехов.
Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.
За попередньою інформацією, є постраждалі і значні руйнування.
«За попередньою інформацією, одна людина постраждала внаслідок удару рф по Харкову. Усі екстрені служби прямують на місце влучання. Встановлюємо наслідки», – написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.