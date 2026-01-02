Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:45
Просмотров: 130

Окупанти вдарили по житловому будинку у Харкові, руйнування значні, – Терехов

Окупанти вдарили по житловому будинку у Харкові, руйнування значні, – Терехов

Сьогодні, 2 січня, російські війська завдали удару по центральній частині Харкова. Під удар потрапив житловий будинок, є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ворог здійснив удар по середмістю Харкова. Наслідки уточнюються», – написав Терехов.

Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

За попередньою інформацією, є постраждалі і значні руйнування.

«За попередньою інформацією, одна людина постраждала внаслідок удару рф по Харкову. Усі екстрені служби прямують на місце влучання. Встановлюємо наслідки», – написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 