Окупанти вдарили по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова: дані прокуратури

22 травня близько 13:50 зс рф завдали двох авіаударів по Харкову, застосувавши боєприпаси УМПБ Д30-СН. Удари були завдані з території бєлгородської області рф.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання біля входу у кафе. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини тощо.

Наразі відомо про десятьох постраждалих, медики надають їм допомогу. Один з поранених – водій тролейбуса – перебуває у тяжкому стані. Під час вибуху він був біля епіцентру влучання. Потерпілому ампутовано дві нижніх кінцівки.

У Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйновано цивільне підприємство.

Агентство Телевидения Новости