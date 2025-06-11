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Окупанти вивезли сотню випускників з ТОТ у так звані “університетські зміни”

Окупанти вивезли сотню випускників з ТОТ у так звані “університетські зміни”

росіяни продовжують вивозити талановитих дітей з тимчасово окупованих регіонів до університетів у рф з метою їх подальшої асиміляції.

Ворог організував вивіз понад сотні випускників та старшокласників захоплених шкіл у так звані «університетські зміни», де дітям будуть представлені ВНЗ з росії, куди вони можуть вступити без іспитів.

росіяни наголошують, що тематикою цьогорічних змін стане «друга світова». Ми ж наголошуємо, що останні 25 років тематика всіх пропагандистських заходів на росії одна й та сама. росія єдина країна в світі, яка обіцяє населенню в майбутньому повернення до минулого, аби місцеві не думали про сьогодення.

ЦНС закликає долучитись до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA), або надавати всю інформацію про окупантів й зрадників за посиланням (https://t.me/official_sprotyv_bot), аби ніхто з них не зміг уникнути покарання.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7118

Новости портала «Весь Харьков»

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