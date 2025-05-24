Окупанти “заохочують” батьків за лояльність

На тимчасово окупованих територіях росіяни формують ручні батьківські комітети.

▪️ Тільки лояльні до окупаційної адміністрації

▪️ Контроль за дітьми, думками, середовищем

▪️ “Конкурси” для колаборантів — заохочення зради

Це ще один інструмент диктатури. Окупанти хочуть контролювати не лише освіту, а й родини.

Маєш дані про таких “комітетників”? Повідом анонімно: https://t.me/official_sprotyv_bot

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6984

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