Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру

28 липня здійснили ракетний обстріл Дніпра й влучили у житлову багатоповерхівку та будівлю Служби безпеки України. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє людей, пише Громадське.

На місці працюють рятувальники та поліціянти. Клименко зауважив, що проводиться поквартирний обхід, людям надають необхідну допомогу.

Доповнено о 21:55. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що росіяни атакували й адмінбудівлю. Там виникла пожежа, яка охопила площу у 100 квадратних метрів.

Доповнено о 21:58. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що окупанти влучили у будівлю СБУ.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Агентство Телевидения Новости