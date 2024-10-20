Окупанти завдали ударів по Харкову та передмістю: дані Харківської ОВА

Вечері 19 жовтня та вранці 20 жовтня росіяни завдали ударів по Харкову та Харківському району.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 23:54 у Харкові внаслідок удару КАБ пошкоджено приватний будинок, автомобіль та часткове скління в двох багатоповерхівках у Новобаварському районі. Інформація про постраждалих не надходила.

О 5:20 20 жовтня у Дергачах зафіксовано удар КАБом. Пошкоджено приватний будинок, три багатоквартирні будинки. Без постраждалих.

О 6:33 Харківський район, Солоницівська громада. Влучання КАБ в землю. Пошкоджено частково два будинки, паркан. Інформація про постраждалих не надходила.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 273 людини, зокрема одну дитину.

Агентство Телевидения Новости