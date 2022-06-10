Окупанти збільшили потужність ракет, якими знищують Харків

Російська армія робить усе можливе, щоб у місті не налагоджувалося звичайне життя. Про це сказав мер Харкова Ігор Терехов підчас Єдиного інформаційного марафону.

Останніми днями окупанти стали обстрілювати Харків, як за розкладом, близько 23:00. Із території Білгорода запускають одночасно кілька ракет. 7 червня окупанти розбомбили супермаркет “Восторг”, 8 червня ракети знищили ресторан та шкільну бібліотеку у Новобаварському районі, 9 червня потрапили на територію великого підприємства. За словами мера Ігоря Терехова, потужність ворожих “посилок” стала більшою.

“Інтенсивність обстрілів, незважаючи на те, що стала трохи меншою, але, проте, по місту почали застосовувати бомби, ракети сильнішої потужності. І ті руйнування, які сьогодні є, вони дуже серйозні. Тому, звичайно, я б просив усіх людей бути обережними, бути дуже акуратними. Звичайно, ситуація напружена, але вона контрольована”, — розповів він.

Мета окупантів — викликати страх у людей, які не евакуювалися з Харкова після 24 лютого та мешканців, які щодня повертаються до міста.

“Йде процес відновлення життєдіяльності міста, у нас працює метрополітен, громадський транспорт — трамваї, тролейбуси, так, в обмеженому режимі. У нас існує комендантська година, але, тим не менш, багато підприємств почали відкриватися. Дуже багато харків’ян поверталося до міста. Ми від двох до п’яти тисяч харків’ян приймали до міста, які поверталися з тих місць, де вони перебували під час активних військових дій, і, звичайно, ворог це все бачить, це викликає в нього лють і, зрозуміло, що хоче дестабілізувати ситуацію, він хоче, щоб у Харкові не було економіки, не працювали підприємства, щоб люди боялися, щоб люди мали страх. Це все спрямоване на те, щоб у місті не було нормальної життєдіяльності”, — пояснив Харківський міський голова.

Агентство Телевидения Новости