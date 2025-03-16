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Операція у Курській області рф продовжується - Зеленський

Операція у Курській області рф продовжується - Зеленський

"Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно", - йдеться у дописі Володимира Зеленського в Telegram після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського. "Оточення українських військ немає", - додав він.

Також президент України повідомив, що російська армія накопичує сили на східному кордоні та готується завдати удару по Сумщині.

Напередодні, після переговорів між представниками США та Володимиром путіним, Дональд Трамп повторив російські заяви про те, що українські війська нібито "перебувають в російському оточенні". Згодом у Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували. Міноборони рф повідомляло про встановлення контролю над Суджею, водночас у Генштабі ЗСУ стверджують, що місто "практично зруйноване", а у його передмістях та районах довкола "тривають активні бойові дії".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/32359

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