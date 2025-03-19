Оперативна інформація станом на 08.00 19.03.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1120-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ, залучив для ураження майже 2200 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5300 артилерійських обстрілів, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Медведівка, Семенівка Чернігівської області; Миропільське, Петрушівка, Тур’я, Угроїди, Михайлівське Сумської області; Козача Лопань Харківської області; Новодарівка, Гуляйполе, Залізничне, Єгорівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, дві гармати та склад озброєння і військової техніки загарбників.

На Харківському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та у бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Петропавлівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини і Нового.

На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог вчинив шість атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Маркового і Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи в районах Озарянівки, Дружби, Торецька.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Звірове, Удачне, Андріївка та у бік Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 9 атак загарбників у районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки противника в напрямку Привільного та Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в районах населених пунктів Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно відбили три ворожі атаки.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 21 атаку загарбників, також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 33 КАБ, та здійснив 209 обстрілів, три з яких – із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб.

Також українські воїни знешкодили 12 танків, 14 бойових броньованих машин,

64 артилерійські системи, одну РСЗВ, 100 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 111 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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