Оперативна інформація станом на 08:00 29.08.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1283-тя доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 боєзіткнення.

Вчора противник завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5 358 обстрілів, зокрема 102 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6205 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів, зокрема:

Маломихайлівка – Дніпропетровська область; Дружківка, Костянтинівка, Іллінівка — Донецька область; Білогір’я — Запорізька область; Козацьке — Херсонська область.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, три артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 163 обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили десять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак у районах Щербинівки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Зелений Гай, Піддубне, Олександроград та Запорізьке.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 850 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, шість бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 414 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 28 ракет та 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.

