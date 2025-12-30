Оперативна інформація станом на 08.00 30.12.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1 406-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав 47 авіаційних ударів, скинувши 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 3651 обстріл, зокрема 62 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5287 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Бездрик Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Слов’янськ, Миколаївка Донецької області; Барвінівка, Нове Поле, Святопетрівка, Залізничне, Оріхів Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення, також ворог здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 12 атак поблизу Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населених пунктів Ізбицьке та Колодязне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік Ямполя.

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій загарбницьких військ не відмічено.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак у районах населених пунктів Товсте, Олександроград, Вербове та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 25 ворожих атак в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та Білогір’я.

На Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення — противник намагався просунутися поблизу Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагались йти вперед, отримали відсіч.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1220 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 400 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»