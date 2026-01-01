Оперативна інформація станом на 16:00 01.01.2026 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 45.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали райони населених пунктів Малушине, Біла Береза, Рижівка, Нововасилівка, Шалигине, Українське, Вовківка, Кучерівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав одного авіаційного удару, скинув керовану авіабомбу, також здійснив 44 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз атакував укріплення наших захисників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій ворога не відмічено.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор вісім разів атакував у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне та Ямпіль. Наразі тривають чотири бойові зіткнення.

На Слов’янському та Краматорському напрямках противник наступальних дій наразі не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське. Сили оборони вже відбили дев’ять ворожих атак.

На Покровському напрямку сьогодні ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили сім атак ворога у районах населених пунктів Вороне, Вишневе та Рибне, ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано вісім бойових зіткнень в районі Гуляйполя, одне з яких на даний час продовжується. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Залізничне, Святопетрівка, Верхня Терса, Гуляйполе, Цвіткове, Прилуки та Варварівка.

На Оріхівському напрямку з початку доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили два ворожі штурми в районі Антонівського мосту.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

