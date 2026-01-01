Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:19
Просмотров: 105

Оперативна інформація станом на 16:00 01.01.2026 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 01.01.2026 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 45.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали райони населених пунктів Малушине, Біла Береза, Рижівка, Нововасилівка, Шалигине, Українське, Вовківка, Кучерівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав одного авіаційного удару, скинув керовану авіабомбу, також здійснив 44 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз атакував укріплення наших захисників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій ворога не відмічено.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор вісім разів атакував у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне та Ямпіль. Наразі тривають чотири бойові зіткнення.

На Слов’янському та Краматорському напрямках противник наступальних дій наразі не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське. Сили оборони вже відбили дев’ять ворожих атак.

На Покровському напрямку сьогодні ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили сім атак ворога у районах населених пунктів Вороне, Вишневе та Рибне, ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано вісім бойових зіткнень в районі Гуляйполя, одне з яких на даний час продовжується. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Залізничне, Святопетрівка, Верхня Терса, Гуляйполе, Цвіткове, Прилуки та Варварівка.

На Оріхівському напрямку з початку доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили два ворожі штурми в районі Антонівського мосту.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

кремль взяв курс на затяжне протистояння із Заходом
Сегодня 10:55    119
путін наказав розширити буферну зону в Сумській і Харківській областях
Сегодня 10:31    136
кремль фінансує війну з кишень росіян
Сегодня 10:19    139
БЕБ - виробники контрафактної кави покарані
Сегодня 10:08    95
Полювання fpv «Сталевого Кордону» на окупантських невидимок (ВІДЕО)
Сегодня 09:56    108
Проблемні кредити ведуть економіку рф до обвалу
Сегодня 09:46    115
‼️Понад 10 000 російських солдатів у полоні
Сегодня 09:35    108
Год угасающей надежды
Сегодня 09:24    137
Збито/подавлено 176 ворожих БПЛА
Сегодня 09:14    108
БЕБ викрило корупцію під час будівництва мосту
Сегодня 09:14    106
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 