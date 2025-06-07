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Оперативна інформація станом на 16:00 07.06.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 07.06.2025 щодо російського вторгнення

Загалом, від початку доби відбулося 119 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема: Марчихина Буда, Покровка, Проходи, Тур’я, Мар’їне, Середина-Буда, Клюси, Велика Писарівка, Тимофіївка, Покровське Сумської області. Крім того, ворог завдав авіаудару по району населеного пункту Осоївка Сумської області.

За сьогодні на Харківському напрямку українські захисники відбили один штурм окупантів поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку точиться бій в районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 16 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка. П’ять боєзіткнень досі тривають.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру та в напрямку Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку противник дев’ять разів атакував неподалік Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки. Два боєзіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 45 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 38 атак. Сім боєзіткнень досі тривають. Авіаударів зазнали населені пункти Сухий Яр та Новоекономічне.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку наші воїни відбили 16 ворожих атак поблизу населених пунктів Багатир, Веселе, Бурлацьке та Вільне Поле. Чотири боєзіткнення тривають досі. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Шевченко, Комишуваха, Маліївка, Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу Малинівки, ще три боєзіткнення тривають. Водночас загарбники завдали авіаударів по Залізничному.

Наші війська зупинили один ворожий штурм на Оріхівському напрямку, окупанти намагалися просуватися в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві спроби просунутися вперед — успіху не мав.

На Курському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак загарбників, ще чотири зіткнення досі триває. Противник від початку доби завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 33 керовані авіабомби та здійснив 101 артилерійський обстріл.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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