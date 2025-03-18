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Оперативна інформація станом на 16.00 18.03.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 18.03.2025 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 76.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Хрінівка, Гірськ, Єліне, Карповичі Чернігівської області; Нововасилівка, Біла Береза, Кучерівка, Миропільське, Петрушівка, Грабовське, Порозок Сумської області. Також противник завдав авіаудару по Медведівці Чернігівської області.

На Харківському напрямку противник 7 разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік Малої Шапківки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Авіаудару зазнала Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки поблизу Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українців поблизу Ямполівки та в напрямку населеного пункту Нове. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в районі Часового Яру та Курдюмівки. Дві з трьох атак підрозділи Сил оборони вже відбили.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Озарянівки, Дружби, Торецька. Вісім штурмів загарбників наші захисники відбили, ще чотири атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій в районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Богданівка, Ясенове та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак, одне боєзіткнення ще триває.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 4 штурмові дії ворожих військ. Противник намагається просуватись в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку противник двічі атакував позиції наших військ в напрямку Привільного та Вільного Поля. Авіація російських терористів завдала трьох ударів в районах Гуляйполя та Залізничного.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три атаки в районах Степового та Щербаків. Дві з них тривають до цього часу.

З початку доби ворог тричі безуспішно атакував на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбивали дванадцять ворожих атак. Також авіація загарбників на цьому напрямку завдала 13 авіаударів, скинувши при цьому 17 КАБ.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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