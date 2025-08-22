Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:16
Просмотров: 110

Оперативна інформація станом на 16:00 22.08.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 22.08.2025 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Нововасилівка, Зарічне, Середина-Буда, Муравейня, Студенок Сумської області; також авіаударів зазнали Стара Гута та Зноб-Новгородське Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири атаки загарбників, ще один бій триває. Також ворог завдав п’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому п’ять керованих авіабомб, та здійснив 135 обстрілів, один із яких – із реактивної системи залпового вогню.

Українські підрозділи проводять активні дії щодо зриву планів окупантів, мають успіхи в деяких локаціях.

На Південно-Слобожанському напрямку наразі атак противника не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового. Сили оборони успішно відбили три атаки, ще два боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили шість наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки, ще три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку, ще один бій наразі триває. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку українські військові відбили наступ противника поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку загарбники п’ять разів йшли вперед на позиції наших підрозділів в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки. Костянтинівка постраждала від удару ворожих КАБів.

На Покровському напрямку протягом дня противник 22 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку агресор вісім разів атакував у районі населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка. Три боєзіткнення наразі тривають. Авіація ворога вдарила авіабомбами по Вишневому.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках на даний час ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Степногірську та Успенівці.

На Придніпровському напрямку чотири спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці, на даний час, не відбулося.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони!

Переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

22 серпня 1938 року в урочищі Сандармох розстріляний Олександр Олександрович Соколовський
Сегодня 16:28    95
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11533 про обмеження доступу до Реєстру речових прав на нерухоме майно
Сегодня 11:02    125
Мешканцям ТОТ Криму обмежать доступ до власних грошей
Сегодня 10:49    139
СБУ та Нацполіція ліквідували ще 5 ухилянтських схем, які діяли в Україні
Сегодня 10:37    111
Китай годує росію картоплею: експорт зріс у 4,4 раза - СЗРУ
Сегодня 10:29    108
Як росіяни намагалися «приватизувати» Мечникова
Сегодня 10:29    123
Рада не підтримала два закони, важливі для виконання умов Ukraine Facility
Сегодня 10:18    127
Чому путін виступив на зустрічі з Трампом проти припинення вогню
Сегодня 10:06    113
«Справа Труханова» призупинена
Сегодня 10:00    118
БЕБ - розтрати бюджетних коштів керівництвом «Київського міського пологового будинку»
Сегодня 09:54    115
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 