Оперативна інформація станом на 16:00 26.08.2025 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 71 бойове зіткнення.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Нововасилівка, Стара Гута Сумської області. Також громада Старої Гути зазнала авіаудару.

Чотири атаки ворога відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще один бій триває. Також противник завдав три авіаудари, скинув п’ять КАБів, здійснив 115 обстрілів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки, два бойових зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири атаки на позиції українських військ у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка. Дотепер триває ще одна атака.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Колодязі та у бік населених пунктів Шандриголове, Ставки, Дронівка та Серебрянка. Сили оборони успішно зупинили 10 спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися в районі Григорівки та у напрямку Серебрянки, Виїмки, Федорівки, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку противник два рази безуспішно атакував позиції Сил оборони намагаючись просунутись у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник п’ять разів атакував у районі Торецька та в напрямку населених пунктів Бересток, Степанівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямку Володимирівки, Родинського, Покровська, Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 23 атаки, одне бойове зіткнення досі триває.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник дев’ять разів атакував поблизу населеного пункту Шевченко та у напрямку Філії, Іскри та Олександрограда. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала удару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційного удару по Преображенці.

На Придніпровському напрямку противник один раз безуспішно атакував позиції наших захисників.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

