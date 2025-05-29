Оперативна інформація станом на 16.00 29.05.2025 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників.

Загалом від початку доби відбулося 79 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Мар’їне, Гірки, Біла Береза, Славгород, Кучерівка, Дмитрівка, Олександрівка, Рясне, Шевченкове, Попівка, Комарівка, Тур’я, Покровка Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Миропільське та Наумівка Сумської області.

Українські воїни сьогодні зупинили дві атаки в районах Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог двічі здійснював штурмові дії в районі Нової Кругляківки, наразі триває бій.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки. Загарбницькі підрозділи намагалися пройти в напрямку Григорівки, були зупинені українськими воїнами.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районі Курдюмівки. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку, в районі Торецька, точиться запеклий бій.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 27 атак. Довга Балка зазнала удару КАБ.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка. Три бойових зіткнення продовжуються досі.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Гуляйполю некерованими авіаракетами; по Верхній Терсі, Малинівці та Ольгівському - авіабомбами.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку, бої точились поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку, окрім того, некерованими авіаракетами вдарив по Ольгівці.

На Курському напрямку українські оборонці відбили чотири атаки росіян, ще сім бойових зіткнень тривають. Противник від початку доби завдав шести авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 121 артилерійський обстріл, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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