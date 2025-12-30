Оперативна інформація станом на 16:00 30.12.2025 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 63.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Блешня, Ясна Поляна, Янжулівка, Костобобрів Чернігівської області; Рогізне, Волфине, Гудове, Іскрисківщина, Бобилівка, Стягайлівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби противник завдав два авіаудари, скинув п’ять керованих авіабомб, здійснив 37 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, в тому числі два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік Ізбицького та Лиману, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили одну наступальну дію противника в напрямку населеного пункту Богуславка.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор п’ять разів атакував у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік Новосергіївки й Дружелюбівки. Наразі три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбивали дві спроби просунутись уперед в районі Дронівки та в напрямку Платонівки. Один бій наразі триває.

На Краматорському напрямку на даний час ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки. Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак, ще два бойових зіткнення точиться дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 20 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка, бої тривають у п’яти локаціях.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали шість атак ворога у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода та в напрямку Данилівки. Наразі триває два боєзіткнення. Авіаудару зазнала Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень. Окупанти наступали в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в бік Варварівки, у п’яти локаціях бої не вщухають дотепер.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив КАБами по населених пунктах Оріхів та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку: дві спроби наблизитись до позицій наших підрозділів у районі Антонівського мосту закінчились для загарбників невдачею.

Підтримуйте Сили оборони! Боротьба триває!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»