Падение маршала: активисты снесли бюст Жукова. В полиции открыли два уголовных дела

К монументу Жукова активисты пришли днем, примерно в половину второго. Памятник начали разбивать молотками и топорами, затем написали на нем "Палач". Уже через пару минут бюст повалили на землю.

На месте бюста маршала СССР активисты установили флаг Украины. Тем временем, выступая во Дворце Спорта, Геннадий Кернес обругал активистов и заявил, что Жуков был победителем Великой Отечественной войны, поэтому монумент восстановят.

: Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Я сказал то, что люди, которые не умеют ценить историю. Которые не понимают, что они делают, просто напросто под чистым кайфом занимаются ерундой. Это и есть те отбросы общества, которые сегодня портят жизнь настоящим людям, которые умеют ценить историю и ценить свои достижения.

Споры вокруг памятника Жукова и переименования проспекта, который носит его имя в Харькове, длятся уже почти месяц. Петиция с требованием изменить топонимическое название появилась на сайте горсовета в начале мая. Чуть больше, чем за сутки она набрала 5 тысяч подписей . Инициативу решили поддержать в мэрии. Профильная комиссия горсовета согласовала возвращение имени советского маршала на карту Харькова. Этот вопрос теперь должны рассмотреть депутаты на сессии. В свою очередь, представители нескольких общественных организаций неоднократно заявляли, что действиями властей недовольны. Активисты клеили на памятник плакаты с надписями «Должен быть демонтирован в рамках декоммунизации», а также раздавали листовки с разъяснением, кто такой Георгий Жуков. Настаивали на сносе бюста, правда, законным способом, а также сохранении нынешнего названия проспекта. После столкновений в Харькове, ситуацию прокомментировал на своей странице в Фейсбуке Владимир Вятрович, директор Института национальной памяти. Он отметил, что Харьков «положил на лопатки» маршала Жукова, поскольку попытки реванша провоцируют стихийную декоммунизацию. Чтобы все было в рамках закона, его нельзя нарушать и местной власти, подчеркнул Вятрович. Между тем, правоохранители открыли два уголовных производства по факту событий возле Дворца спорта.

Ольга Грабар, главный специалист отдела коммуникаций ГУНП:

Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні. На даний час слідчими відкрито 2 кримінальних провадження відкриті за статтями «Хуліганство» та «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

Задержанных, рассказали в полиции, пока нет. Одну участницу акции доставили в райотдел, опросили и отпустили домой.





Агентство Телевидения Новости