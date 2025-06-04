СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою

Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні (вчора), без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», - зазначив Василь Малюк.

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Intelschizo: Операція "Павутина" готувалася 18 місяців перед її виконанням. Усі водії, залучені до операції, стверджують, що вважали, ніби перевозять збірні будинки. Якщо подивитися на фото фальшивих збірних будинків, які створювала Україна, стає зрозуміло, що все, що зображено на фото, можна було виготовити за місяць. Натомість Україна 18 місяців працювала над цими фальшивими конструкціями. З огляду на простоту їхньої конструкції та відносно короткий час, необхідний для створення одного такого "будинку", це свідчить, що атаки не були одноразовою ізольованою подією, а є частиною ширшої стратегії.

Якщо припустити, що виробництво було стабільним, то до 144 подібних конструкцій могли бути розміщені по всій росії. Це вказує на те, що "Павутина" — лише початок масштабної кампанії глибоких ударів у росії, яка включає обман, приховане розміщення та стратегічну психологічну війну.

Вчора павук вийшов, щоб з’їсти муху, що потрапила в його павутину, а тепер він відступає, чекаючи на наступну необережну жертву, яка застрягне в його тенетах.

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За матеріалами https://t.me/in_factum/34621

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