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Під Бахмутом загинув гранатометник з Харківщини

Під Бахмутом загинув гранатометник з Харківщини

22 січня на війні з рф загинув житель смт Утківка Мереф’янської громади Харківської області Федір Бондаренко.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.  

Федір Бондаренко захищав Україну з березня 2022 року. Служив у гранатометному взводі 2 штурмового батальйону однієї з військових частин.

Загинув захисник 22 січня 2024 року під час бойових дій в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.

Агентство Телевидения Новости

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