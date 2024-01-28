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Під Бахмутом загинув гранатометник з Харківщини
22 січня на війні з рф загинув житель смт Утківка Мереф’янської громади Харківської області Федір Бондаренко.
Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.
Федір Бондаренко захищав Україну з березня 2022 року. Служив у гранатометному взводі 2 штурмового батальйону однієї з військових частин.
Загинув захисник 22 січня 2024 року під час бойових дій в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.