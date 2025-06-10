Сегодня 09:28
Просмотров: 54
Під Харковом внаслідок удару БпЛА постраждав чоловік
9 червня близько 22:30 російський безпілотник атакував місто Дергачі Харківського району.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
56-річний чоловік дістав поранення. Постраждалого доставили до лікарні для надання допомоги. Пошкоджено будинок.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).