Під Харковом зіткнулися маршрутка та легковик

18 липня близько 18:00 у селищі Безлюдівка зіткнулися пасажирський автобус та легковик: травми отримав 39-річний водій автомобіля Skoda. Його доставили до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Харківської області.

У пасажирському автобусі знаходилось 15 пасажирів. Ніхто з них не постраждав.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости