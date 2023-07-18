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Під Харковом зіткнулися маршрутка та легковик
18 липня близько 18:00 у селищі Безлюдівка зіткнулися пасажирський автобус та легковик: травми отримав 39-річний водій автомобіля Skoda. Його доставили до лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Харківської області.
У пасажирському автобусі знаходилось 15 пасажирів. Ніхто з них не постраждав.
Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.