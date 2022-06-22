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Під виглядом гуманітарки в Україну завезли смартфонів і брендового одягу на 70 мільйонів

Під виглядом гуманітарки в Україну завезли смартфонів і брендового одягу на 70 мільйонів

У Львівській області викрили схему ввезення із закордону комп’ютерної техніки, мобільних телефонів і брендового одягу під виглядом гуманітарної допомоги на загальну суму 70 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

Правоохоронці виявили факт перевезення через державний кордон комп’ютерної техніки, мобільних телефонів відомих марок, а також нового брендового жіночого одягу. При цьому в офіційних документах було вказано, що товар є гуманітарною допомогою.

Зазначається, що в ході огляду вантажівки із напівпричепом, як нібито перевозила гуманітарку, виявлено та вилучено 14 палетів і 951 коробку з незаконно переміщеними товарами. За попередніми даними, їх вартість складає понад 70 млн грн.

На продукцію накладено арешт та призначено проведення судово-товарознавчих експертиз.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні особи.

Під виглядом гуманітарки в Україну завезли смартфонів і брендового одягу на 70 мільйонів

Під виглядом гуманітарки в Україну завезли смартфонів і брендового одягу на 70 мільйонів

Під виглядом гуманітарки в Україну завезли смартфонів і брендового одягу на 70 мільйонів

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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