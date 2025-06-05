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Персонал аэродромов рф должен строить укрытия собственными силами и за свой счет

Персонал аэродромов рф должен строить укрытия собственными силами и за свой счет

Известный зетник Илья Туманов (он же Fighterbomber) заявил, что по аэродромам ВКС рф спустили разнарядку на создание противодроновых укрытий для самолетов.

Также на места разослали примерную схему конструкций этих укрытий.

Цимес этой новости заключается в том, что средства на создание укрытий не выделяются — персонал аэродромов должен строить их собственными силами и за свой счет.

Туманов отдельно отмечает, что технический персонал не является строителями — и при банальных порывах ветра такие конструкции могут обрушиться, повредив авиатехнику.

Финансово отвечать за это придется тем, кого назначат крайними.

Он также намекает на другие планы по противодействию украинским дронам — как отмечается, столь же сомнительной эффективности.

Туманов возмущается тем, что средства на создание полноценных укрытий у российского правительства есть.

Однако они разворовываются и подменяются "бесплатными", с точки зрения бюджета МО рф, псевдорешениями — снова же крайне сомнительной эффективности.

Джерело: @yigal_levin

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