Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:19
Просмотров: 191

По дитячому садку на Харківщині росіяни били ракетами С-400: поліція показала наслідки

По дитячому садку на Харківщині росіяни били ракетами С-400: поліція показала наслідки

22 травня близько 8:00 окупанти обстріляли місто Чугуїв двома ракетами ЗРК С-400. Внаслідок прямого влучання зруйнована будівля дитячого садка.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна, двері, балконні рами, стелі в будівлях, розташованих поруч.

У вісьмох людей – вибухові поранення та гостра реакція на стрес. Постраждалі – 28 та 67-річні чоловіки, а також шість жінок.

На місці події працює слідчо-оперативна група Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 