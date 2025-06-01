Поблизу Мелітополя підірвали потяг з товарними та паливними цистернами, який прямував у Крим

У Мелітопольському районі Запорізької області партизани підірвали потяг окупантів з товарними та паливними цистернами, який прямував у бік Криму

Про це повідомляє жіночий партизанський рух на ТОТ України "Зла Мавка".

"Гаряче на рейках. І не тільки через погоду! Вже за підтвердженою інформацією в Мелітопольському районі, на тимчасово окупованій території, партизани успішно підірвали ешелон із товарними та паливними цистернами", - йдеться у повідомленні.

У підпіллі також зазначили, що потяг прямував у бік Криму.

Джерело: espreso.tv

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