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Поблизу Мелітополя підірвали потяг з товарними та паливними цистернами, який прямував у Крим

Поблизу Мелітополя підірвали потяг з товарними та паливними цистернами, який прямував у Крим

У Мелітопольському районі Запорізької області партизани підірвали потяг окупантів з товарними та паливними цистернами, який прямував у бік Криму

Про це повідомляє жіночий партизанський рух на ТОТ України "Зла Мавка".

"Гаряче на рейках. І не тільки через погоду! Вже за підтвердженою інформацією в Мелітопольському районі, на тимчасово окупованій території, партизани успішно підірвали ешелон із товарними та паливними цистернами", - йдеться у повідомленні.

У підпіллі також зазначили, що потяг прямував у бік Криму.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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