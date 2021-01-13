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Под Харьковом во время пожара в доме погибла женщина

Под Харьковом во время пожара в доме погибла женщина

В Харьковском районе во время пожара в частном доме погибла 84-летняя женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

13 января в 13:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Мерефе, на ул. Дарвина, 8.

На момент прибытия спасателей в доме горели подсобные помещения и вещи, которые хранились в них.

Площадь пожара составила около 30 кв.м.

Во время ликвидации огня пожарные обнаружили тело погибшей.

В 13:08 пожар спасатели локализовали, а в 15:48 полностью ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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