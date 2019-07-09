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Под мостом пиротехники нашли гранату времен войны
9 июля поступило сообщение об обнаружении гранаты под мостом по переулку Подольскому.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Специалисты идентифицировали ручную гранату РГД-33 времен Второй мировой войны. Для обезвреживание предмета на место происшествия была вызвана пиротехническая группа После обследования других взрывоопасных предметов не обнаружено.
Найденный боеприпас был обезврежен на специальной подрывной площадке.
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