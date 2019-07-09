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Под мостом пиротехники нашли гранату времен войны

Под мостом пиротехники нашли гранату времен войны

9 июля поступило сообщение об обнаружении гранаты под мостом по переулку Подольскому.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Специалисты идентифицировали ручную гранату РГД-33 времен Второй мировой войны. Для обезвреживание предмета на место происшествия была вызвана пиротехническая группа После обследования других взрывоопасных предметов не обнаружено.

Найденный боеприпас был обезврежен на специальной подрывной площадке.

Агентство Телевидения Новости

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