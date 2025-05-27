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Подготовка РФ к новым обстрелам гражданских объектов
россия распространяет фейк о якобы размещении украинскими военными складов боеприпасов в многоэтажках Краматорска, заявляя, что гражданским запрещено эвакуироваться.
В Центре противодействия дезинформации назвали это ложью и "типичным примером информационного алиби", указывающим на возможную подготовку РФ к новым обстрелам гражданских объектов.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/55241
Темы: війна, пропаганда, росія, україна