Пожар в Индустриальном районе: загорелся балкон в девятиэтажном доме

Обгоревшие окна виднеются с улицы, а запах дыма и до сих пор ощущается в подъезде. Едкий запах сегодня заставил жильцов дома на улице Сергея Грицевца пораньше подскочить из своих кроватей. Людмила рассказывает, утром почувствовала у себя дома слабый запах гари, но когда вышла из квартиры, то увидела, что их этаж уже заполнился дымом.

Людмила, местная жительница:

Был страшный на балконе, в комнате, открывали двери, открывали подъезд, все люди повыскакивали. Люди выбегали и оттуда, и оттуда. Но говорят, вызвали, пожарные быстро приехали и уже в половину пятого во всю тушили. Кто на улицу выскочил, кто открыл балкон.

Сообщение о пожаре в службу спасения поступило около четырех часов утра. Пламя занялось на балконе в девятиэтажном доме, горели вещи, которые хозяева там хранили. Пожарные, прибывшие на место, увидели, что огонь вырывался из окна на четвертом этаже. Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать из дома двенадцать человек, другие покинули свои дома самостоятельно. Площадь пожара была не большой, всего десять квадратных метров, но существовала угроза, что огонь может перекинуться на другие квартиры. Спасателям удалось предотвратить распространение пламени и за полчаса огонь полностью ликвидировали.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.:

Люди повідомили нам, люди, які мешкають на 5, 6 і 7 поверсі, сказали, що в квартирах та оселях вже є дим. Вже є затруднення з диханням, бо дуже багато диму. К місцю події було відправлено два відділення на автоцистернах, а також одне відділення на автодрабині.

Во время пожара владельцы квартиры, в которой и вспыхнул огонь - не пострадали. А вот стать причиной пожара мог неисправный электрообогреватель, которым хозяева пользовались на балконе, или огонь занялся из-за короткого замыкания электросети.

Агентство Телевидения Новости