Пожары в Харьковском районе: 2 людей погибло, спасатели озвучили предварительные причины

За минувшие сутки в Харьковском районе вспыхнули сразу два пожара, которые унесли жизни двух человек. Сообщение о возгорании в жилом доме в городе Мерефа спасатели получили около 13:00. На месте чрезвычайники увидели, что горели подсобные помещения на площади 30 квадратных метров и вещи, которые хранились в этих помещениях. Задымление было довольно сильным, полностью укротить огонь удалось спустя почти 3 часа.

Евгений Василенко, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Хар. обл.:

О 15.48 пожежу було ліквідовано повністю. Ймовірна причина виникнення пожежі - це коротке замикання електроповодки. Інша пожежа сталася у селі Хролі по в'їзду Елітному, 2. Надішло повідомлення о 16:16. Туди направили караул Індустріального району Державної служби надзвичайних ситуацій.

По этому адресу в селе Хроли спасатели уже выезжали несколько дней назад, тогда полностью сгорел дом. Теперь загорелся в подвале, где временно после прошлого пожара жил владелец помещений. Тело мужчины нашли на сгоревшем матрасе.

Окончательные причины двух пожаров специалисты пока устанавливают. Во втором случае предварительно - это неосторожное обращение с огнем. Медики "скорой", получив вызовы по поводу пожаров, мгновенно прибыли по адресам, говорят в Центре экстренной медицины и медицины катастроф, но спасать уже было некого.

Виктор Забашта, дир. Центра єкстренной медицины и медицины катастроф:

Постраждалі загинули ще до прибуття бригад. Це в місті Мерефа загинула жінка 84 років і в селі Хроли 45-річний чоловік. Обвуглені трупи були залишені на співробітників ДСНС.

По словам специалистов-чрезвычайников, чаще всего в зимний период причиной пожаров становятся не только короткое замыкание електроповодки и неосторожное обращение с огнем, но и нарушение правил использования электрообогревателей и печного отопления.

Агентство Телевидения Новости