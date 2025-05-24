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Поліцейський з Харківщини загинув під час виконання бойового завдання

Поліцейський з Харківщини загинув під час виконання бойового завдання

Під час виконання бойового завдання загинув поліцейський Харківщини Юрій Баранов.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Поліцейський взводу № 2 роти № 1 батальйону № 2 полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській області віддав своє життя, захищаючи Батьківщину та до останнього подиху залишався вірним Присязі.

«23 травня на Харківському напрямку під час виконання бойового завдання з відсічі та стримування збройної агресії противника група поліцейських потрапила під обстріл ворожих ударних FPV-дронів. Серед них був сержант поліції Юрій Баранов. Він отримав тяжкі травми. Його доставили до медичного пункту, де він, на жаль, помер», – повідомили у поліції.

Юрію назавжди залишилося 35. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 11-річна донька, без сина – мати.Юрій був прикладом мужності та честі.

Керівництво та колектив поліції Харківщини висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Агентство Телевидения Новости

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