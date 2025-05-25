Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби під ударами перебували Харків, Ізюмський, Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони. Окупанти били по агрофірмах, цивільній забудові, навчальним закладам, підприємствам тощо.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, РСЗВ та безпілотники.

У Шевченківському районі Харкова, два БпЛА «Герань-2» влучили в офісну будівлю. Постраждали троє харків’ян, зокрема 14-річний хлопець. Пробито дах будівлі й перекриття між четвертим та п’ятим поверхами, пошкоджено фасади та вікна шести багатоповерхівок, розташованих поблизу місця влучання.

В Основ’янському районі через влучання безпілотників зазнали руйнувань цивільні підприємства. Люди не постраждали.

Внаслідок влучання в приватний будинок у селищі Козача Лопань загинула 63-річна місцева жителька.

Також під ударами безпілотників перебувала агрофірма у селі Мокра Рокитна. Через влучання чотирьох БпЛА «Герань-2» у приміщення ферми загинули близько 30 голів телиць.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів Харківської області, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 24 травня з Куп’янського району поліцейські вивезли трьох людей.

Агентство Телевидения Новости