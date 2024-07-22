Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

На Харківщині через ворожі обстріли поранені двоє цивільних громадян. Упродовж доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

с. Білий Колодязь. 21 липня військові рф завдали удари по населеному пункту з ЗРК С-300. Внаслідок влучання ворожих ракет пошкоджено щонайменше сім приватних будинків. Зазнали поранень двоє цивільних чоловіків.

с. Кругляківка. 21 липня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок.

с. Лосівка. 21 липня військові рф обстріляли населений пункт з РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватних будинки, гаражі, господарчі споруди.

с. Кіндрашівка. 21 липня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок.

с. Першотравневе. 21 липня внаслідок влучання ворожого FPV-дрону зруйновано приватний будинок.

с. Довжик. 21 липня військові рф завдали удари безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, знищено автомобіль, пошкоджено приміщення магазину.

с. Лісне. 21 липня військові рф завдали удари по приватному сектору. Пошкоджено навчальний освітній заклад. Без постраждалих.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 21 липня поліцейські вивезли з Вовчанської територіальної громади сімох місцевих жителів.

Агентство Телевидения Новости