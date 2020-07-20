Происшествия
Перейти к списку новостей
20.07.2020 17:14
Просмотров: 302

Полиция рассказала подробности гибели харьковского фотографа на территории завода

Полиция рассказала подробности гибели харьковского фотографа на территории завода

18 июля около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории завода, расположенном на улице Москалевской, в технической шахте было обнаружено тело женщины. Как рассказали в ГУНП Харьковской области, по адресу выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась 35-летняя женщина.

Полицией также было установлено, что на заводе физическое лицо-предприниматель арендовал помещение площадью 1007 кв.м. Одно помещение площадью 300 кв.м. было оборудовано под зал для проведения тематических фотосессий с различными фотолокациями.

Через чаты и форумы фотографов предприниматель решил провести презентацию помещения для привлечения клиентов. 18 июля с 12:00 эта территория открылась для посещения. Около 20:40 35-летняя женщина пошла в сторону лестницы, ведущей к крыше дома. На замечание и предупреждение не реагировала. Через 10-15 минут стало известно, что она упала в техническую шахту.

Как сообщалось ренее, погтбшая - фотограф Галина Карацюба.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 