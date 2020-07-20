Полиция рассказала подробности гибели харьковского фотографа на территории завода

18 июля около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории завода, расположенном на улице Москалевской, в технической шахте было обнаружено тело женщины. Как рассказали в ГУНП Харьковской области, по адресу выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась 35-летняя женщина.

Полицией также было установлено, что на заводе физическое лицо-предприниматель арендовал помещение площадью 1007 кв.м. Одно помещение площадью 300 кв.м. было оборудовано под зал для проведения тематических фотосессий с различными фотолокациями.

Через чаты и форумы фотографов предприниматель решил провести презентацию помещения для привлечения клиентов. 18 июля с 12:00 эта территория открылась для посещения. Около 20:40 35-летняя женщина пошла в сторону лестницы, ведущей к крыше дома. На замечание и предупреждение не реагировала. Через 10-15 минут стало известно, что она упала в техническую шахту.

Как сообщалось ренее, погтбшая - фотограф Галина Карацюба.

Агентство Телевидения Новости