Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:14
Просмотров: 155

Полиция задержала стрелка, расстрелявшего нацгвардейцев

Полиция задержала стрелка, расстрелявшего нацгвардейцев

Полиция утром 27 января задержала Артема Рябчука, расстрелявшего нацгвардейцев. По данным СМИ, при нем было оружие.

Детали раскрыл глава МВД Украины Денис Монастырский. Он подчеркнул, что нацгвардеец будет нести самую строгую ответственность, предусмотренную законом.

Министр выразил соболезнования родным погибших в результате расстрела. Монастырский подчеркнул, что по его приказу создадут специальную комиссию.

Создадут комиссию по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военного, которого призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег,
– заявил глава МВД.

Источник: 24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: расстрел

Читайте ещё:

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 