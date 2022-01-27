Полиция задержала стрелка, расстрелявшего нацгвардейцев

Полиция утром 27 января задержала Артема Рябчука, расстрелявшего нацгвардейцев. По данным СМИ, при нем было оружие.

Детали раскрыл глава МВД Украины Денис Монастырский. Он подчеркнул, что нацгвардеец будет нести самую строгую ответственность, предусмотренную законом.

Министр выразил соболезнования родным погибших в результате расстрела. Монастырский подчеркнул, что по его приказу создадут специальную комиссию.

Создадут комиссию по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военного, которого призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег,

– заявил глава МВД.

Источник: 24tv.ua/

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