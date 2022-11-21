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Польша не торопится делать выводы о упавшей ракете в Пшеводуве

Польша не торопится делать выводы о упавшей ракете в Пшеводуве

Следствие по делу взрыва ракеты в польском Пшеводуве пока не получило данные, которые позволили бы точно установить, откуда ее выпустили. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы этого еще не знаем. Пусть над этим работают специалисты, следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, из НАТО, американских», — сказал Моравецкий.

Также он отметил, что, у следствия есть «доказательства с камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда была выпущена ракета». Подчеркнув при этом, что Варшава стремится к полной прозрачности расследования.

«Особенно мы хотим, чтобы наши украинские друзья и партнеры были уверены в том, что результат расследования будет доказанным. Поэтому мы пригласили их к расследованию», — сделал акцент польский премьер-министр.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11198

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