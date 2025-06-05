Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:30
Просмотров: 44

Політ окупанта в стратосферу – кадри ліквідації ворога від майстрів FPV “Спецпідрозділу Тимура”

Політ окупанта в стратосферу – кадри ліквідації ворога від майстрів FPV “Спецпідрозділу Тимура”

Ефектні кадри бойової роботи на Куп’янському напрямку від операторів БплА підрозділу “Paragon” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України.

На правому березі Осколу спецпризначенці діяли рішуче й хірургічно точно: дистанційно замінували підступи до позицій, чим перетворили спробу просування ворога на хаос і втрати.

Влучними ударами FPV-дронів бійці підрозділу розтрощили десятки ворожих укриттів, знищили танк та понад 20 російських окупантів ― деякі московити майже сягнули стратосфери.

Боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала агента фсб, який передавав «графіки» бойових вильотів авіації ЗСУ на Хмельниччині
Сегодня 09:41    15
Підозра у незаконному збагаченні на мільйони: голові АМКУ зменшили заставу до 25 мільйонів
Сегодня 09:18    48
Командування РОВ обрало тактику економії заліза, а ось особовий склад – на знищення. Аналіз втрат ворога за місяць
Сегодня 09:06    56
Брехня: «ударні БпЛА атакували об'єкти ЗСУ в Одесі»
Сегодня 08:56    57
Колишню очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу залишили під вартою: ВАКС не задовольнив апеляцію
Сегодня 08:47    74
БЕБ викрило незаконний експорт курятини
Сегодня 08:39    50
Окупанти перетворюють дітей на ТОТ Херсонщини на “підопічних” терористів
Сегодня 08:19    53
Нацбанк звітував про позитивну динаміку розвитку фінансового ринку України
Сегодня 08:09    69
Парламент остаточно підтримав зміни до Бюджетного кодексу, щоб втілити угоду про копалини між Україною і США
Сегодня 07:50    71
ЕС разрабатывает план возвращения украинцев на родину
Сегодня 07:33    87
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 