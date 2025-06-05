Політ окупанта в стратосферу – кадри ліквідації ворога від майстрів FPV “Спецпідрозділу Тимура”

Ефектні кадри бойової роботи на Куп’янському напрямку від операторів БплА підрозділу “Paragon” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України.

На правому березі Осколу спецпризначенці діяли рішуче й хірургічно точно: дистанційно замінували підступи до позицій, чим перетворили спробу просування ворога на хаос і втрати.

Влучними ударами FPV-дронів бійці підрозділу розтрощили десятки ворожих укриттів, знищили танк та понад 20 російських окупантів ― деякі московити майже сягнули стратосфери.

Боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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