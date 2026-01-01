Сегодня 09:56
Полювання fpv «Сталевого Кордону» на окупантських невидимок (ВІДЕО)
Під час повітряної розвідки оператори БпЛА «Сталевого Кордону» виявили окупанта у зимовому камуфляжі, який серйозно повірив, що злився з місцевістю і став невидимим.
Тим часом його колега зробив запізнілий висновок, що «плащ-невидимка» не працює, і спробував сховатись у кущах. Але й тут прорахувався. Такі кроки не покращують маскування, коли за тобою дивляться з повітря.
Обидві спроби завершились однаково.
Розвідка працює, а вороги більше непрацездатні.
Джерело: dpsu.gov.ua
Темы: війна, могилізація, росія, україна