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Померла радянська акторка Лариса Голубкіна

Померла радянська акторка Лариса Голубкіна

Відома радянська акторка Лариса Голубкіна померла на 86 році життя.

Про це повідомив телеведучий рф Андрій Малахов у суботу, 22 березня, пише Кореспондент.

ЗМІ рф пишуть, що раніше Голубкіній діагностували злоякісне захворювання системи крові – діагноз був невиліковний. Їй надали паліативний статус – коли хворобу вже не можна вилікувати, а можна лише полегшити біль.

Останнім часом акторка пересувалася в інвалідному візку, у неї були порушені слух і зір. За нею доглядала доглядальниця.

Лариса Голубкіна народилася 9 березня 1940 року у Москві. Її дебютом у кіно стала головна роль у комедії Ельдара Рязанова Гусарська балада 1962 року.

У її фільмографії понад 20 ролей, серед яких ролі у фільмах Дайте книгу скарг, Троє в човні, не рахуючи собаки та інші. Також вона вела театральну діяльність і виступала на естраді. З 1977 по 1987 роки була одружена з актором Андрієм Мироновим.

Агентство Телевидения Новости

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