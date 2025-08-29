Понад 262 гектари території Харківської області розміновано за тиждень

Системну організацію заходів з розмінування та безпеки в області забезпечує Центр координації протимінної діяльності.

▶ ️За минулий тиждень на Харківщині обстежили:

● Майже 187 гектарів сільгоспугідь;

● майже 10 кілометрів ліній електропередач;

● понад 400 метрів ділянок автодоріг;

● понад 800 метрів газопроводів;

● близько 200 метрів ділянок водогонів;

● розмінували 14 домоволодінь;

● повторно підключили до електромережі 1772 абоненти.

✔️ Знешкодили 1410 вибухонебезпечних предметів.

❗️Про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження негайно повідомляйте за номерами 101, 102.

Джерело: https://t.me/synegubov/16855

Новости портала «Весь Харьков»