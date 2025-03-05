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Понад 500 книг вивезли зі школи Теннесі

Понад 500 книг вивезли зі школи Теннесі

Класику американської літератури та книги про Голокост, громадянську війну, расу та релігію прибрали з полиць шкільної бібліотеки в окрузі Монро, штат Теннессі, повідомляє WBIR 10 News.

(https://ilovelibraries.org/article/u-s-book-challenges-update-february-2025-edition/#:~:text=Among%20the%20574%20titles%20pulled,Perks%20of%20Being%20a%20Wallflower.%E2%80%9D)

Серед 574 вилучених книг були «Грона гніву», «Вбити пересмішника», «Про мишей і людей», «451 за Фаренгейтом», «Володар мух» і «Аутсайдери».

Нагадаю, що «451 градус за Фаренгейтом» - антиутопія про спалення заборонених книжок у тоталітарному суспільстві.

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