Пополнение небесного батальона. В Харькове попрощались с бойцом 92-й ОМБр Юрием Громовичем

Жизнь харьковчанина Юрия Громовича оборвалась 15 октября. Он был военным 92-й отдельной механизированной бригады. В Донецкой области в районе Авдеевки пуля вражеского снайпера попала ему в шею. Побратимы оперативно эвакуировали бойца, и уже через несколько минут он был в санитарной машине. Однако ранение оказалось слишком тяжелым и спасти Юрия не удалось.

отец Григорий, военный капелан 92-й ОМБр:

Загинув він на самому відповідальному відрізку фронту в зоні Авдіївської промзони. Це дуже близько від позицій ворожих. Загинув він від підступної ворожої кулі, яка прилетіла прямо в обід. Він поповнив наш небесний батальйон уже 60-м воїном. Так би мовити, ювілейним. Хочеться дуже, щоб на цьому ці цифри, це скінчилося.

Юрий Громович был стрелком-помощником гранатометчика. Впервые на войну попал во время третьей волны мобилизации. В апреле текущего года подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. Проститься с воином пришли его боевые побратимы, родные, друзья и соседи.

Земная пусть будет тебе пухом Юра, покойся с миром харьковский солдат. Запомнится твоя отважная натура. И как на доброту и смелость был богат.

Боевые побратимы характеризуют Юрия, как преданного воина. Соседи - как приветливого мужчину и семейную человека. Ему было всего 36 лет. У харьковчанина остались родители, жена и маленький сын.

Людмила Бровко, соседка Юрия Громовича:

Он очень хотел быть военным, стремился. От его жены знаю по наслышке, что он даже мечтал быть военным. А когда его призвали в армию, он был счастлив, что идет защищать свою Родину. Его сын, ему 6 лет, он пошел в школу. Для него это трагедия, и для нас всех тоже. Но мы желаем, чтобы сын рос достойным его отца – героя Украины.

Похоронили Юрия Громовича на Аллее Славы героев, погибших на Востоке Украины. Прощались с воином под звуки национального гимна.

Агентство Телевидения Новости