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Порушення правил безпеки при експлуатації печі: в селищі під Ізюмом загинула жінка

Порушення правил безпеки при експлуатації печі: в селищі під Ізюмом загинула жінка

30 січня о 07:03 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Ізюмський район, село Студенок, вул. Голосова, 25.

До місця виклику було направлено оперативне відділення рятувальників 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття горів приватний будинок на всій площі у 60 кв.м. Його дерев’яні конструкції вже були зруйновані. Під час пожежогасіння вогнеборці відшукали під уламками цих конструкцій тіло загиблої господарки оселі, 1938 року народження.

О 08:05 вогонь вдалося локалізувати, об 11:15 – ліквідувати.

За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Агентство Телевидения Новости

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