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Пошкоджено будинки, дитячий табір, підприємства та магазини: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Пошкоджено будинки, дитячий табір, підприємства та магазини: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби обстрілів зазнали дев’ять населених пунктів Харківської області, в результаті чого постраждали семеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селищі Старий Салтів постраждали 76-річний і 19-річний чоловіки та 41-річна і 59-річна жінки.

У Куп’янську поранено 75-річну жінку.

У селі Подоли Курилівської громади постраждав 66-річний чоловік.

У селі Мартове Печенізької громади на невідомому вибуховому пристрої підірвався 79-річний чоловік.

За даними ОВА, для обстрілів Харківщини окупанти застосували 22 некеровані авіаційні ракети, 18 КАБів, шість БпЛА «Герань-2», чотири БпЛА, тип яких встановлюється, та один БпЛА «Молнія».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок;у Чугуївському районі пошкоджено три приватні будинки, магазин, підприємство, п’ять автомобілів;у Богодухівському районі пошкоджено дві адміністративні будівлі, три багатоквартирні будинки, два приватні будинки, СТО, магазин, сім автомобілів;у Харківському районі пошкоджено територію дитячого табору.

Фото: селище Печеніги, Чугуївський район

Агентство Телевидения Новости

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